Souček a Coufal znovu v sešívaném dresu. Hráli pro dobrou věc

„Počasí nám skvěle vyšlo, možná až moc, ale hlavní je, že přišlo hodně lidí a pomohli jsme dobré věci. Věřím, že si to všichni, kdo dorazili, užili stejně jako my. Pro mě to bylo krásné setkání. V době, kdy jsme vyhráli se Slavií tři tituly, jsme měli v kabině jednu z nejlepších part, co tam byla, tak jsem si na to dneska moc rád zavzpomínal,“ říká Coufal, který byl, stejně jako všichni členové Týmu legend, v jednom kole. Rozdával podpisy, pózoval na fotografiích.