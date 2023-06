Souček se těší na finále v Edenu, chce předvést výkon jako ve Slavii: Propojí se mi týmy, které miluji

Fotogalerie Foto: Ondřej Deml, ČTK Tomáš Souček při tréninku West Hamu.

Tomáši, jste zpátky doma. Co by pro vás znamenalo získat evropskou trofej pro West Ham právě tady?

Když jsem si před rokem uvědomil, že finále se bude hrát v Praze, hned jsem klukům říkal, že se do něj musíme dostat. Byl to pro mě velký cíl. Teď jsme tady v Edenu a mohu tu propojit dva týmy, které miluji. Máme šanci pozvednout na hlavu trofej, uděláme pro to všechno. Tím, že finále je v Praze, to pro mě bude ještě speciálnější.

Podpořit vás přijely tisíce příznivců, kteří sami nemohou uvěřit, že West Ham má šanci zvítězit v jedné z evropských soutěží. Toužíte duel zvládnout i kvůli nim?

Naši fanoušci jsou neuvěřitelní, přijelo jich spoustu, ačkoliv někteří ani nesehnali lístek na zápas. West Ham se pyšní úžasnou historií a my ji můžeme ještě vyšperkovat tím, že po mnoha letech pro klub něco vyhrajeme (posledním velkým titulem West Hamu je vítězství v FA Cupu z roku 1980, pozn. red.). Pro nás všechny je to čest, chceme finále dovést do úspěšného konce jak kvůli nám, tak kvůli fanouškům.

Je pro vás duel pikantní i tím, že ještě během působení ve Slavii se na vás vyptávala právě Fiorentina?

Přiznávám, že Fiorentina se o mě opravdu zajímala. Konkrétně to bylo půl roku před mým přestupem do West Hamu. Opravdu si cením toho, že mě chtěla angažovat, ale v tu dobu jsme se Slavií postoupili do základní skupiny Ligy mistrů, kterou jsem si chtěl zahrát. Proto jsem zůstal a pak v zimě dostal nabídku z Anglie.

Jak hodnotíte přínos Declana Rice? Může se stát dalším kapitánem v historii klubu, který dovede mužstvo k zisku trofeje.

Declan je fantastický jak hřišti, tak mimo něj. Jestli s námi navíc vyhraje trofej, může ukázat, že pásku na ruce si opravdu zaslouží.

Hráči West Hamu si prohlížejí hřiště v Edenu. Co jim o něm řekli Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem?Video : Sport.cz

Jak se chystáte na takhle důležité utkání?

Čeká nás finále, naprosto klíčový zápas. Musíme být připraveni jak individuálně, jak týmově, což znamená že nepodceníme žádnou maličkost.

Ve West Hamu již působíte nějaký ten čas. Jak to vy osobně vnímáte?

Jsem tu tři a půl roku, což je v kariéře fotbalisty poměrně dlouhá doba. Budu si své angažmá tady pamatovat navždy a také si ho vážit, hlavně díky tomu, že si mě váží i fanoušci. Chováme k sobě vzájemný respekt.

Ačkoliv jste v zápise psaní jako hosté, dostali jste domácí kabinu? A sedíte případně na stejném místě, jako když jste působil ve Slavii?

Ano, za což jsem rád. Budeme mít sice hostující dresy, ale domácí šatnu. Kustodovi jsem vysvětloval, které místečko je moje, takže už to ví i on. Naši fanoušci budou navíc na Tribuně Sever, což také znám ze Slavie i národního týmu. Bude mi to připomínat moje časy jak v sešívaném dresu, tak v reprezentaci. Doufám, že mi to dá do zápasu pohodlí a předvedu pak i sám takový výkon, jako ve slávistických letech.

Czeching out tomorrow's venue 🏟 pic.twitter.com/EBailrHYF2 — West Ham United (@WestHam) June 6, 2023

Nebojíte se, že vás v tak známém prostředí během asi nejdůležitějšího zápasu kariéry přepadne nervozita? Nebo to bude výhoda?

Věřím, že mi to spíše pomůže a budu se cítit jako doma. Hned od příjezdu na stadion půjdu do šatny kterou znám, rozcvičovat se budu na hřišti, které znám. Uvidím fanoušky West Hamu, ty také znám skvěle. Komfortně už se cítím teď a čím déle to celé probíhá, tím více se těším na utkání.

Naběhly vám při příjezdu sem nějaké vzpomínky?

Hned, jak jsme přišli do tunelu. Sice jsou tam nyní plakáty Konferenční ligy, ale vzpomínám na fotky, které jsou pod tím. Z Ligy mistrů, oslav titulu, napsaná jména... Pak vidím posilovnu, šatnu, prostě mnoho věcí, díky kterým se cítím jako doma.

Declan Rice po sezoně pravděpodobně Kladiváře opustí, zájem o něj mají největší celky v Evropě. Jak na to hledíte vy, coby jeho spoluhráč?

Zítra nás čeká finále, takže se koncentruji jen na fotbal a tohle neřeším.

V domácí soutěžI jste dlouho bojovali o záchranu, máte za sebou těžkou sezonu. Cítíte, že případným vítězstvím byste z ní mohli naopak udělat jednu z nejlepších v historii klubu?

Naše výkony byly jako na houpačce. Pokud ale získáme trofej, můžeme tento ročník přetvořit v něco neuvěřitelného, což přesně hodláme udělat.

Je pro vás větší motivací fakt, že pouze výhra by vám zajistila pohárovou Evropu i pro příští sezonu? Nebo vás žene kupředu vidina zlatých medailí na krku?