Přelom letošního roku patřil tradičně mistrovství světa v hokeji do 20 let. A start to pro český sport nebyl vůbec špatný, vždyť hokejoví mladíci po dlouhých 18 letech přivezli medaili v podobě stříbrného kovu. Ve finále v prodloužení padli s Kanadou 2:3.

Jaro a přelom léta nabídne hokejovou trojici v podobě MS žen, MS do 18 let a tradiční mistrovství světa v hokeji, které se uskuteční v Rize a Tampere mezi 12. - 28. květnem. V létě budou ne evropském šampionátu soupeřit fotbalisté do 21 let. Světová či evropská mistrovství pak také čekají sporty jako je atletika, badminton, lezení, kanoistika, šerm či moderní pětiboj.