Staněk o comebacku: Krásné pocity. Jen nevím, jestli v helmě vypadám dobře

V Edenu to dlouho vypadalo, že Staněk prakticky nebude mít na práci vůbec nic. Proti úvodnímu gólu utkání z hlavy Micka van Burena zasáhnout nemohl, a jinak jej sešívaní v řádné hrací době neprověřili. Během nastaveného času o sobě ale plzeňská jednička mezi tyčemi dala vědět, když akrobaticky vytáhla nad břevno nepříjemnou střelu Lukáše Masopusta, čímž přispěla k první výhře Viktorie na Slavii od roku 2014.

„Jsou to krásné pocity, výsledkově jsme zápas zvládli za tři body,“ radoval se Staněk. „Také mě těší, že jsem se mohl vrátit relativně brzy, protože to v plánu úplně nebylo,“ přiznal poté.

O originální, a zřejmě ne tak rychlé strategii comebacku ale raději mlžil. „Všichni jsme měli zájem na tom, abych nastoupil co nejdříve, vyšetření byla v pořádku. Ale tohle bych si nechal pro sebe,“ odvětil na otázku, kdy od lékařského týmu dostal zelenou.

Staňkův start se neobešel bez již zmíněné helmy, která se dříve stala poznávacím Petra Čecha, ve své době jednoho z nejlepších gólmanů světa. Její nošení ale brankáři Viktorie potíže nečinilo. „Je to o zvyku, nemyslím si, že by to pro mě byl nějaký problém. Nosil jsem ji celý týden,“ prozradil, že bez ochranného náčiní se neobešel ani při tréninkových jednotkách.