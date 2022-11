Suchopárek o nominaci Lvíčat bez několika opor: Bude to atypický sraz, ale jsem spokojený

Vážně jste spokojený? Chybí vám například sparťanský brankář Matěj Kovář či jeho kluboví parťáci, stoper Martin Vitík se záložníky Kryštofem Daňkem a Adamem Karabcem plus útočník Tomáš Čvančara. Všichni pro vás byli v kvalifikaci důležití, stejně jako třeba záložník Baníku a kapitán jednadvacítky Filip Kaloč.

Důležité je, že se povedlo zachovat osu týmu. Navíc jsme si nechali rezervu, na začátku srazu nás můžou doplnit další hráči. Zápasy MOL Cupu nominaci ovlivnily, na druhou stranu to dává prostor novým hráčům, o kterých jsme přesvědčení, že do jednadvacítky patří. Těším se na ně, je to pro nás nová výzva.

Kromě útoku jsou nováčci v každé řadě.

S výjimkou prostějovského obránce Elbela jde o hráče, kteří nastupovali v reprezentacích U18, U19 či U20. Pravidelně hrají v první nebo druhé lize, prokazují dobrou formu a do jednadvacítky můžou přinést nový drajv. Během tohoto atypického srazu dojde i k pohybu ven: kluci z Liberce se budou vracet na MOL Cup a místo nich přijedou do Španělska jiní. Jejich kluby s tím nemají problémy, což je pro nás zásadní.

Zpátky ke skládání nominace: jak složité to pro vás tentokrát bylo?

Bylo to náročnější, protože situace se měnila každým dnem. K definitivnímu potvrzení došlo až v pondělí. Spolupráce a komunikace s kluby byla korektní. Chybějí nám někteří hráči, ovšem s tím jsme počítali. Do nominace vždycky promlouvá komunikace s kluby nebo zranění, to je normální. (Zdeněk Psotka, technický ředitel FAČR: „Není to oficiální reprezentační termín a věděli jsme, že nám kluby nemusejí umožnit uvolnění hráčů. Přesto jsme využili možnost odehrát dva přátelské zápasy.")

Jak moc se tedy nominace liší od ideálu?

Za normálních okolností by v ní byli hráči Sparty či Baníku, ale zároveň několik nováčků, které bychom chtěli vyzkoušet tak jako tak. Jsou to kluci, kteří mají kvalitu a pro tým by mohli být přínosem. Třeba záložník Vorlický z Bergama, který prošel reprezentační šestnáctkou a sedmnáctkou. Mohl by nám přinést velice dobrou efektivitu do útočné fáze.

Minulý týden jste s technickým vedoucím jednadvacítky Michalem Černým vyrazil na inspekci do Gruzie, kde se bude hrát mistrovství Evropy. S jakými dojmy jste se vrátil?

Bylo to příjemné, kvalita hotelů i tréninkových ploch je velká. Teď se ale soustředíme na naše nejbližší soupeře: jednání probíhala hned po losu a jsme rádi, že můžeme oba zápasy absolvovat. Portugalsko a Norsko hrají v odlišném rozestavení a jiným herním způsobem, bude to dobrý test.

Jak náročné bylo domluvit zápas s Portugalci, vicemistry Evropy z předchozího cyklu?

(Technický vedoucí Michal Černý: „Nebylo to těžké, chtěli s námi hrát.") Kontakty jsou korektní a vstřícné, jednání probíhají na velice přátelské bázi. Uvidíme, jak to bude na EURO. (usmívá se)

Je výhoda, že Portugalsko hrálo v kvalifikační skupině s Islandem, který jste sledovali před úspěšnou podzimní baráží?

Jasně, oba zápasy Portugalska s Islandem máme nakoukané. Islanďané zejména v Portimau odehráli skvělé utkání, remizovali 1:1 a ukázali nám recept. Máme dost záznamů a víme, z čeho čerpat.

A co čekáte od Norska, které stejně jako Portugalsko vyhrálo svoji kvalifikační skupinu a nemuselo do baráže?

Norové mají fyzicky velice vyspělý tým s šikovnými hráči ve středu pole, kteří rozhodovali zápasy. Několikrát ukázali mimořádnou sílu. Třeba když jim Chorvatsko dalo deset minut před koncem vedoucí gól, Norové dvěma brankami v nastavení dokázali zápas otočit a přiblížit si postup na EURO. I z toho je patrné, že nás čekají dva hodně zajímaví soupeři.