Svědík se vrátil domů: Utkání v Pardubicích pro mě budou vždy speciální

Myslím, že samotný vstup do utkání jsme neměli úplně špatný. Ale v momentě, kdy jsme si vytvořili šance, jako například u Dana Holzera, by bylo potřeba lepší řešení. V globálu měly lepší první poločas Pardubice a dostaly se do více nebezpečných situací, hlavně proto, že my jsme nebyli kompaktní. Například když šel dlouhý, nakopnutý balon. Nicméně jsme se dostali do vedení po skvělé akci, ač z pravé strany byla poměrně ojedinělá. Milan (Petržela) to dobře zatáhl, Kali (Jan Kalabiška) pak vzorově zavřel zadní tyč.