Tekijaškiho vyjde paráda v derby draho. Ale spokojení nejsme, přiznává stoper

„Věděl jsem hned, že to bude nejspíš penalta, protože ho trefil do ruky, která byla nahoře,“ připustil. Při téměř pětiminutovém přerušení se pak dostal do strkanice s Chalušem. „Souček tam trochu rozkopával penaltový puntík, ten kluk s ním začal bojovat, takže jsem jenom chtěl chránit kamaráda. Byly tam emoce, však šlo o derby. Celý zápas jsem pak musel být opatrný, takže trochu to byla i moje chyba,“ uznal Tekijaški, podle něhož jeho protějšek Chaluš unikl druhé žluté ve dvacáté minutě po faulu na Černáka. „Podle mě šlo o jasnou žlutou kartu,“ poznamenal. Liberec dohrál kompletní a na Střelnici si se svým rivalem body dělil.