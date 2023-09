Trenér fotbalistů Polska se drží. Svaz se bojí soudů, ve hře jsou velké peníze

Už v úterý ráno se v sídle Polského fotbalového svazu uskutečnilo jednání mezi prezidentem Polského fotbalového svazu Cezarym Kuleszou a reprezentačním trenérem Fernandem Santosem. Důvod byl jediný. Porážka Polska v Albánii (0:2), která značně zkomplikovala postupový plán týmu hvězdného kanonýra Roberta Lewandowského na EURO 2024.

Schůzka trvala hodinu a půl. Řeč přišla na nepovedená vystoupení polského týmu v kvalifikaci i budoucnost trenéra. Rozhodnutí v tomto směru nepadla, během středy by se to ale mohlo změnit. Jasno by mělo být nejpozději do konce týdne.

Sport.pl trenéra národního týmu nešetří. „Málokdo si umí představit, že by ve své roli pokračoval Fernando Santos, který za devět měsíců svého působení v polské reprezentaci neudělal absolutně nic, za co by stálo pochválit,“ píše tvrdě zmíněný server.

Co tedy kouče drží na místě trenéra národního týmu? Polský fotbalový svaz se chce v případě jednostranného vypovězení smlouvy vyhnout sportovním či civilním soudům. Citlivou otázkou jsou prý klauzule, které Portugalec má v současném kontraktu. Pokud by Poláci skončili na postupových příčkách, kontrakt by se kouči automaticky prodloužil. Vedení svazu ale řeší, jak by vše bylo, kdyby se Polsko dostalo na EURO přes play off. Bojí se, že by kouč chtěl uplatnit prodloužení smlouvy, což by stálo svaz další nemalé finanční prostředky.

„V sázce je spousta peněz a Polský fotbalový svaz by se rád vyhnul tomu, aby se všemi pochybnostmi zabývala FIFA a Sportovní arbitrážní soud. Prioritou prezidenta Kuleszy a orgánů svazu je dosažení dohody se Santosem ohledně ukončení smlouvy,“ uvádí Sport.pl.