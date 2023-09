Není ale divu, že v Polsku čelí velké kritice. „Budu propuštěn? To nevím, zeptejte se vedení svazu. Pokud se rozhodne, že další spolupráce nemá smysl, budeme hledat východisko. Ale ještě jednou zdůrazňuji – rezignovat nehodlám,“ trval si na svém zkušený portugalský kouč.

Prezident Polského fotbalového svazu Cezary Kulesza zatím zveřejnil jen krátký komentář přes sociální síť X: „Bojujeme až do konce, i když ne vše závisí na nás. Dokud je míč ve hře, musíme udělat vše pro to, abychom postoupili. Věřím našim hráčům!“

Walczymy do końca, choć nie wszystko zależy od nas. Dopóki piłka w grze musimy zrobić wszystko żeby awansować. Wierzę w naszych zawodników!

Pokud by však opravdu svaz sáhl k odvolání, podle polského webu goal.pl bude muset trenérovi vyplatit tučné odstupné přes 1,4 milionu polských zlotých (v přepočtu 7,5 milionu korun), což se rovná dvěma měsíčním platům muže, jenž na lavičku národního týmu usedl teprve v lednu.

Santos si samozřejmě uvědomuje, že výsledky nejsou dobré a tým kolem útočníka Roberta Lewandowského a dalších hráčů z předních evropských klubů by měl předvádět na trávníku úplně něco jiného.

„Chápu, že naši fanoušci teď trpí. My také. Všichni hráči i trenérský štáb jsou velmi smutní. Do zápasu s Albánií jsme vstoupili dobře, dokonce jsme dali gól, který ale nebyl uznán. O přestávce byli hráči velmi motivovaní, měli jsme situace, které měly vést k vyrovnání. Snažili jsme se bojovat až do konce, ale prohráli jsme,“ zhodnotil prohru 0:2.