Trubač utnul půst a trefil jubilejní výhru Teplic. Možná jsme ještě posunuli prešovský beton, vtipkoval trenér

Skoro už to vypadalo, že je snad prokletý: 28 ligových zápasů v sezoně a ani jeden gól. „Jasně, měl jsem to v hlavě,“ přiznal teplický záložník Daniel Trubač ve chvíli, kdy už byl vykoupený. Na devětadvacátý pokus se trefil v nejlepší možný den: Skláři díky zásahu zaskakujícího kapitána v prologu skupiny o udržení porazili 1:0 Pardubice a zase se jim dýchá o něco líp. A navíc, bylo to 500. vítězství Teplic v jejich ligové historii.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Takhle teplický záložník Daniel Trubač oslavil svůj první gól v sezoně, který znamenal vítězství 1:0 nad Pardubicemi.

Článek Na hraně šestnáctky švihl pravačkou a z voleje napálil míč do sítě. Běžela 15. minuta a fanoušci Teplic začínali tušit, že by pro Trubače a spol. mohla ligová nadstavba začít příjemně. „Hodně důležitý gól, výhra byla fajn bonus. V posledních zápasech jsem měl smůlu, ale teď se ke mně štěstí obrátilo," vykládal Trubač, jenž při absenci tradičních lídrů Tomášů Vondráška a Grigara nastoupil s kapitánskou páskou na rukávu. „Truby se odměnil za to, jak po dobu mého působení u týmu dře. Pro úspěch týmu dělá maximum a tenhle gól pro něj musel být o to sladší," líčil teplický trenér Zdenko Frťala. ‼️ Dnešní vítězství nad Pardubicemi je jubilejní 500. výhrou v prvoligové historii klubu! #️⃣ #fortunaliga #TEPPAR pic.twitter.com/TkIebYUgfS — FK Teplice (@FK_Teplice) May 6, 2023 Právě on vytáhl žlutomodrý tým z největší šlamastyky. Když slovenský kouč před dvěma měsíci střídal odvolaného Jiřího Jarošíka, Teplice byly třetí od konce a ztrácely pět bodů na nebarážové pozice. Z devíti zápasů pod Frťalou prohrály jen dva a drží poslední bezpečnou pozici, po první květnové sobotě už se čtyřbodovým náskokem na čtrnácté Brno. FORTUNA:LIGA Teplice vstoupily do záchranářských dostihů vítězně „Naše krédo? Maximální náročnost. Snažíme se jít za hranice svých možností a rvát se jeden za druhého," popsal Trubač. „Kluci dobře vědí, co je ve hře, a vytvořili pevnou komunitu. Můžou se na sebe spolehnout," dodal Frťala. Proti předposledním Pardubicím se u lavičky nervoval až do konce. Tým z města perníku měl ve druhé půli skoro permanentní tlak, jenže znovu ukázal, proč má nejslabší ofenzivu v lize. „Prvních 30 minut jsme hráli fotbal, který jsme chtěli, a dalších 60 minut jsme prostě ubránili. V defenzivě jsme udělali maximum. Klukům v kabině jsem vyprávěl o legendárním prešovském betonu a myslím, že jsme ho možná ještě posunuli," usmál se Frťala. „Pár našich hráčů tohle slovenské město zná, ale asi ještě nebyli na světě, když se tenhle styl praktikoval. Na rozdíl od Prešova jsme ovšem nikoho nezranili a soupeř ani neutržil moc ran. Takhle jsme se nechtěli prezentovat, na druhou stranu máme tři body. Kluci pro ně obětovali všechno." Teplice si můžou o dost polepšit i příště, doma narazí na poslední Zlín. „Nesmíme spadnout do pasti a myslet si, že je hotovo. V neděli nás čeká pozápasový trénink, v pondělí si kluci užijí volno a od úterka budeme směřovat přípravu ke Zlínu," nastínil Frťala.