Tvrdík splnil úkol. Kouč Straka vzpomíná, jak fandil v kotli, má řešení, co s chuligány

Tvrdík sektor pro hosty na novém pardubickém stadionu připodobnil k výběhu pro divoké fanoušky. Podle Malého ale není úplnou výjimkou. „Takhle sektory pro hosty prostě vypadají. V Pardubicích umocňuje dojem klece to, že je nový stadion malý, a že je sektor pro hosty výrazně menší než na Spartě nebo na Slavii," domnívá se.

Gesto předsedy představenstva Slavie ocenil i další host Přímáku František Straka. Ten sám v minulosti na Letné zamířil do kotle Sparty. V rudém dresu hrál, trénoval pak obě pražská „S", ale v srdci prý má jen Spartu. „Já to celkem beru, nechci říct, že je to nějaký populismus. Za mě je to ukázka toho, že tady máme fanoušky, že si jich vážíme a jsme rádi, že chodí na fotbal. A to, že jsou v té kleci, nezlobte se na mě, já fotbal vnímám úplně odlišně a hlavně ho úplně jinak vidím," rozohnil se kouč.

„My tady řešíme demokracii, to je v pořádku. Ale chovej se podle toho. Nemůže se stát, aby se fanda choval jako zvíře. Když se něco stane, tak všude v Evropě je možnost řešení, je tam cela předběžného zadržení," říká Straka. Chuligáni by podle něj měli končit právě tam a jejich řádění by rychle skončilo. „Je tam soudce, vynese trest a fanoušek pak nemůže na fotbal. Klidně deset patnáct let, nebo doživotně zákaz a hotovo. My musíme naše fanoušky vychovávat, ať fandí, a ne, aby ho kazili," myslí si.

Fotbalisté Pardubic konečně na vlastním stadionu. Jak se vám líbí?Video : Sport.cz

Prostředí podobné tomu v sektoru pro hosty v Pardubicích se mu nelíbí. „Připadá mi to, jako kdybych měl být někde v MMA aréně a tam jsme se měli všichni pomlátit. Dejme jim šanci, aby fandili. A když se to zneužije, tak by měly přijít následky," dodává kouč, který má blízko ke skalním příznivcům Sparty. Mezi ně ostatně už jako kouč zašel přímo na utkání.

„Ke kotelníkům jsem měl vždycky vztah. Je to jedna velká rodina, ti kluci žijí fotbalem. Nebál jsem se za nimi přijít, i když se zrovna třeba nedařilo," vykládá s tím, že právě podpora fanoušků je důležitá pro úspěch týmu, ale samozřejmě v mezích slušnosti. „Teď mě mrzelo, že na Spartě ti kluci nejsou. Tribuny se to snaží roztleskat, fandit, ale tón udávají kluci z kotle. Ti dýchají za klub. Věřím, že jednou půjde do kotle Tomáš Sivok a Tomáš Rosický, že si to s nimi vyříkají a nastaví se pravidla, aby vše fungovalo. Pak bude atmosféra jiná."

Jako z trabantu do mercedesu, pochvaluje si nový pardubický stadion Radoslav KováčVideo : Sport.cz