V Kolumbii unesli rodiče liverpoolského útočníka Díaze

Čtyřiatřicetinásobný kolumbijský reprezentant Díaz hraje za Liverpool od loňského ledna. Trenér „Reds“ Jürgen Klopp hráče vzhledem ke složité osobní situaci vynechal z nominace pro dnešní ligový zápas proti Nottinghamu. „Je to znepokojivá situace pro nás všechny, byla to docela náročná noc. Nikdy jsem nic takového nezažil, je to nová zkušenost, bez které bych se obešel,“ řekl dnes médiím Klopp.