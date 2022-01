Ve Slovácku zůstanu minimálně do léta, tvrdí střelec Jurečka. O nové smlouvě dál jedná

„Jednání probíhají, nerad bych je komentoval. V úterý odjedu s mužstvem na soustředění do Chorvatska. Mám jasno v tom, že ve Slovácku zůstanu minimálně do léta. Uvidíme, co bude dál," říká Jurečka, který po podzimu vede společně s plzeňským Beauguelem s deseti trefami pořadí nejlepších ligových kanonýrů.

Hradišťský asistent Josef Mucha věří, že Jurečka bude i na jaře pevnou součástí týmu. „Jednání se neustále vyvíjejí. Věřím, že zůstane. V opačném případě by to byl velký zásah do složení mužstva. Vždyť je to nejlepší střelec ligy," připomíná. „My bychom potřebovali kádr spíš rozšířit," uvědomuje si.