Jurásek chtěl penaltu, pak dal gól. Cítím důvěru týmu i trenéra, pochvaluje si mladý slávista

Jurásek k demolici mužstva ze Slezska přispěl brankou na 2:1. Jan Bořil mu z hranice malého adresoval přihrávku, na kterou si mladý slávista naběhl, a míč pohotově poslal do sítě. Gól vstřelil jen pár desítek vteřin poté, co se rozčiloval po souboji s Jaroslavem Svozilem. Chtěl penaltu.

„Cítil jsem v sobě takovou zášť. Myslím, že to byla penalta. Dostal jsem loktem do krku, za mě to byla jasná penalta. Pak před gólem jsem se ale modlil, aby balon nikdo netečoval, abych ho mohl dát v klidu do brány,“ popisoval Jurásek.