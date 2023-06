Innsbruck je nová výzva, cítím šanci chytat, prohlásil gólman Stejskal po přestupu

V Innsbrucku působí český asistent Martin Švejnoha, který hrál ligu za Viktorii Plzeň, Slovácko i Brno a po hráčském angažmá v Rakousku zakotvil v Innsbrucku jako trenér. „Jsem rád, že tam budu mít nějakého Čecha," doplnil mladý fotbalový gólman.

Co pro vás přestup do Innsbrucku znamená?

Po pěti letech v Salcburku je to nová výzva, budu v jiném prostředí a potkám nové lidi. Ale hlavně tam jdu s tím, že se chci trvale usadit v rakouské bundeslize, poprvé si zachytat nejvyšší soutěž.

Vidíte větší šanci stát se jedničkou mezi tyčemi?

Stoprocentně. Do Salcburku teď navíc přišel z Lince rakouský reprezentant, takže šance, že bych se dostal do brány by byla ještě menší než v minulé sezoně. V Tirolu kvůli zranění první gólman ukončil kariéru (Němec Oswald). Já bych se měl poprat o místo s jeho dvojkou (Ožegovič) a mládežnickým reprezentantem, který je odchovancem klubu (Schermer).

V Rakousku působíte už delší dobu, znáte tamní prostředí. Tušíte, co vás v Innsbrucku čeká?

Co vím, tak Tirol je menší klub, ale zázemí má na perfektní úrovni. Především hraje bundesligu stabilně a já se tam moc těším.

Viktor Kolář (šéf fotbalové sekce agentury SPORT INVEST) Adam Stejskal prošel vyhlášenou akademií Red Bullu, ve které si udělal skvělé jméno. Svědčí o tom podmínky aktuálního přestupu, ve kterých si Salcburk zachovává maximální možnost opětovného Adamova angažování. Nám se podařilo splnit ideální kombinaci: pokračování Adamova vývoje ve známém rakouském prostředí, navíc coby kmenového hráče tradičního a ambiciózního klubu. Adam stoprocentně dostane šanci ukázat své kvality, pro Tirol se jednalo o jednu z letních přestupových priorit.

Ani Salcburk prý ale pro vás není úplně uzavřenou kapitolou.

Sice jdu do Innsbrucku na přestup, ale ve smlouvě je klauzule, že si mě může Salcburk odkoupit zpátky. Dokonce bych měl dál na pravidelné bázi komunikovat s jeho trenérem gólmanů. Uvidí se, jestli se ještě někdy vrátím, dveře určitě zavřené nemám.

Jak budete vzpomínat na dobu ve vyhlášené mládežnické akademii Red Bullu?

Byl to velký krok v mojí kariéře, když jsem tam v šestnácti letech odešel. Myslím, že jsem za těch pět let dospěl, posunul jsem se fotbalově i lidsky. Jediné, co mě trošku mrzí, že jsem si nepřipsal za Salcburk nějaký start v první lize.

Co je podle vás potřeba udělat pro to, abyste se prosadil v nejvyšší soutěži?

Především záleží na tom, abych se rychle aklimatizoval v novém klubu. Poznal, co po mně trenér požaduje. Pokud předvedu dobré výkony v přípravě, věřím, že začnu sezonu jako jednička.

Zůstáváte v Rakousku i proto, že je vám zdejší nátura a život blízký?

Tak já jsem rakouskou náturu v klubu zatím moc nezažil, protože v Red Bullu se potkávali hráči různých kultur, hodně se to mísilo. (úsměv) Ale co se týče života v Rakousku, přijde mi hodně podobný tomu v Česku. Rychle jsem si zvykl, jsem s tím v pohodě.

Když jste zmínil Česko, nějaká nabídka z rodné země se k vám nedostala?

Upřímně jsem tuto možnost v komunikaci s mojí agenturou SPORT INVEST ani nerozvíjel. Chtěl jsem zůstat v zahraničí a Rakousko byla moje priorita.

Jak by vyznělo ve vašich očích srovnání rakouské a české ligy?

Těžko se to posuzuje, protože jsem ani jednu soutěž neokusil naživo z brány. Přijde mi dobré, že rakouskou ligu hraje jen dvanáct týmů, kvalita se koncentruje do menšího počtu klubů. Jen Salcburk a Sturm Graz jsou odskočení, jinak je to hodně vyrovnaná soutěž, každý může porazit každého. Ale je dost podobná té české, hodně se sází na fyzickou vybavenost.

Momentálně probíhá EURO do 21 let, nemrzí vás, že nejste v českém týmu?