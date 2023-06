Zakladatel bizonů ve Spartě končí. Čelůstka se nedohodl na nové smlouvě

„S Tomášem Rosickým víme, jak to je, že vše záleží hlavně na mně. Situace je otevřená, budeme se bavit,“ o dpovídal Čelůstka na konci ledna v rozhovoru pro Sport.cz na dotaz, jak to vidí s prodloužením smlouvy, který mu ve Spartě končí k 30. červnu.

Teď je jasné, že 34letý zkušený stoper na Letné pokračovat nebude. „Poslední rok byl pro mě hodně těžký kvůli zranění, ale nakonec se týmu podařilo to nejvíc, což byl titul. Jsem za to obrovsky rád. Udělal jsem si tady ke Spartičce vztah a budu na to vždycky v dobrém vzpomínat,“ pravil Čelůstka.