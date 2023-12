Zápas s Ronaldem? Zážitek na celý život, přiznává Skuhravý ze Saúdské Arábie

„Dá se říct, že je to sen. Moje žena mi připomínala neustále, že je skoro až neuvěřitelný, že teď budu na lavičce proti Ronaldovi. Když člověk dělá fotbal od malička a pak se mu poštěstí, že je na jednom hřišti s takovými hvězdami, je to úžasný pocit. Velmi si toho všeho vážím ještě teď, kdy se sem chce dostat opravdu každý,“ poznamenává Skuhravý.

Jak se angažmá v Arábii podařilo získat jemu? V Jablonci působil syn Romana Skuhravého jako hráč i kouč přes dvacet let, u áčka poslední tři roky. Toužil už po změně. Původně měl po podzimní části zamířit na Slovensko za svým tátou do Podbrezové, ale pak u něj přistála nabídka na exotické angažmá od agentury spolupracující právě se slovenským klubem.

Z Jablonce až do Saudi Professional League 💪⚽️💚 Kondiční trenér David Skuhravý míří za novou výzvou do soutěže plné fotbalových hvězd. Davide, děkujeme za krásné roky v Jablonci! Držíme pěsti, aby se ti dařilo! 🤝🟢⚪️ https://t.co/h7zu59M1xH

„Musel jsem se rozhodnout ze dne na den,“ prozrazuje. Nad překvapivou šancí intenzivně přemýšlel, ale už po dvou týdnech strávených v klubu sídlícím ve městě nedaleko hranic s Jemenem nelituje. „Strašně mile mě překvapilo, jak jsou tu lidé opravdu hodní a přívětiví. Jakmile vidí cizince, hned se strašně zajímají. A o to víc to platí, když zjistí, že jde o fotbal. Ten je tady hodně populární,“ všímá si Skuhravý.

Svou roli pochopitelně hrály i finance. Saúdové do fotbalu v posledních letech pumpují ohromné finanční prostředky, ostatně usilovat budou o pořadatelství mistrovství světa v roce 2034. „Dá se říct, že šlo o nabídku, která nešla odmítnout. Peníze jsou samozřejmě velké plus, ale tušil jsem, že mi to tu dá mnohem víc, a to už se mi potvrdilo,“ přiznává. Arabsky už bifluje základní fotbalová slovíčka. „Rychleji se řekne jala,“ prozrazuje s úsměvem Skuhravý, který smlouvu podepsal do června příštího roku.