Ze zlaté éry nezůstalo nic. Fotbal ve druhém největším městě Slovenska se zase probudil

Možná si ještě vzpomenete na slavnou dobu fotbalu v Košicích. Tamní klub, tehdy pod názvem 1. FC Košice, vyhrál ve druhé polovině devadesátých let dva slovenské tituly a v sezoně 1997/1998 se procpal do Ligy mistrů. Na východ Slovenska přijel Manchester United s Davidem Beckhamem nebo Juventus se Zinédinem Zidanem.

„Dnes je pro nás nepředstavitelné, že by sem takové týmy přijely. Byly to zlaté časy, klub byl tehdy finančně nejsilnější na Slovensku,“ vrací se Turczyk o čtvrt století zpět, kdy do košického fotbalu sypala peníze rodina majitele tamních železáren Alexandera Rezeše. „Ale zůstaly jen vzpomínky, nic jiného. Ani stadion, ani jedno hřiště, akademie už vůbec ne. Prostě nic. Je to škoda,“ krčí rameny vysoký představitel současného ligového klubu.

Pak už fotbal ve východoslovenské metropoli bojoval s finančními problémy, ještě v srpnu 2009 přivítal MFK Košice v předkole Evropské ligy AS Řím, sezona 2014/2015 byla ale pro město poslední v prvním lize. „Bylo to smutné, hráči odcházeli a ti, co zůstávali, neměli ani na třetí ligu,“ popisuje Turczyk tehdejší stav.

Právě on patřil k důležitým postavám při zrodu současného klubu. Šéfoval třetiligovému klubu Vyšné Opátske a spojil se s Dušanem Trnkou, jenž velel mládežnickému FK Barca a zachránil mladé hráče po rozpadajícím se MFK. „Děti přeregistroval do Barce. Následně jsme se dali dohromady a bavili se o tom, jestli se společně nepokusíme dostat Košice zpátky do ligy. Jsme druhé největší město na Slovensku, stavěl se nový stadion,“ vykresluje čtyřiačtyřicetiletý muž situaci.

Klub FC Košice vznikl v roce 2018. „Dal jsem svůj klub (Vyšné Opátske), abychom mohli hrát třetí ligu. Za cíl jsme si dali, že chceme do pěti let hrát ligu. Prakticky na den se nám to povedlo,“ zmiňuje Turczyk. „Postupně se etablujeme na nejvyšší úrovni v dospělém i mládežnickém fotbale,“ dodává.

Foto: FC Košice Zaplněný stadion během zápasu mezi Košicemi a Slovanem Bratislava

Díky podpoře partnerů z Maďarska se klub rozvíjí. Město dostavuje moderní stadion pro dvanáct a půl tisíce fanoušků, kde se nedávno představila pražská Slavia v předkole Evropské ligy proti ukrajinskému Dnipru-1. Košický klub se teď soustředí na vybudování vlastního tréninkového zázemí. „Momentálně pendlujeme po celém městě, hřiště máme různě, některé i mimo město. Je to náročné pro trenéry i rodiče. Navíc je hřišť málo,“ upozorňuje bývalý třetiligový fotbalista.

Aktuální stav? „Pozemky jsou koupené, jsou asi deset minut cesty od hlavního stadionu. Projekt je hotový, probíhají procesy stavebního povolení, finance jsou připravené. Do konce roku bychom mohli začít s výstavbou. Je to relativně blízko. Věříme, že se žádný zádrhel nevyskytne a že bychom na konci příštího roku mohli být v novém. Na akademii čekáme jako na spasení,“ přibližuje Turczyk.

Až bude stadion a akademie stát, věří, že by to mohlo přilákat další strategické partnery. Plán do budoucna zní: Košice chtějí proniknout mezi nejužší slovenskou špičku ke Slovanu Bratislava nebo Dunajské Stredě, vychovávat vlastní kvalitní hráče, být zajímavé. „Chceme, aby měl klub jasnou identitu, hlásil se k východu Slovenska, ke svým fanouškům. Rádi bychom, aby tu byla skupina místních hráčů. Přiznávám, že chceme být nejlepším klubem na východním Slovensku,“ představuje další vize Turczyk.

Košice ožily fotbalem, návrat do ligy byl velkou událostí. Ale po chudých letech musel místní klub bojovat o důvěru a přízeň. „Lidé přestali věřit fotbalu, tomu, že tu může existovat stabilní klub. Neustále byly nějaké aféry, zkreslené informace, dluhy, to vše házelo na fotbal tady negativní pohled. Fotbal přestal být pro lidi zajímavý, dali se na hokej, kterému se daří. Vždyť Košice teď byly mistrem. Ale myslím, že jsme lidem dokázali, že to myslíme vážně,“ vykládá člen košického vedení. „Když jsem někdy na kávě, slyším, že se lidé o fotbale baví. Registruji, že se fotbal vrátil. Ale důvěru musíme dál budovat,“ poznamenává.

Foto: FC Košice Fanoušci Košic