Zimní bundy, ošidná umělka a sladké vzpomínky. Lvíčata se po roce vrátila na Island

„Jsme trochu pověrčiví, a když něco jednou funguje, rádi na to navazujeme. Už na letišti jsme šli stejnou cestou, vzpomínky na loňské září se vrací,“ vykládá Sejk. Před rokem se na skromném stadionu Víkingsvöllur podepsal pod vítězný gól, nyní je kapitánem nového týmu. Barážový dvojzápas z nové jednadvacítky pamatuje ještě stoper Martin Vitík, záložník Matěj Jurásek a útočník Daniel Fila, kteří se v úterý znovu nasoukají do bílých dresů.

I překážky jsou na Islandu stejné jako loni. Od ošidné umělky, na které Češi trénovali už o víkendu na Moravě, až po poťouchlé počasí. „Je fajn, že zdejší hřiště známe už z loňska. A počasí? Je tu nádherně, akorát si musíte vzít zimní bundu,“ ironicky poznamená trenér Jan Suchopárek. „I když jsme na to byli připravení, teplotní skok je obrovský. Hned po příletu nás zaskočil studený vítr.“ Pro ilustraci: podle předpovědi by v době úterního zápasu mělo být jen kolem devíti stupňů.

Zkraje nového cyklu může mít radost z pestré palety ofenzivních hráčů, což by mohla být důležitá zbraň nové party: vedle kapitána Sejka může dostat prostor třeba další mazák Fila, slovácký talent Filip Vecheta či sebevědomý bourák Christophe Kabongo, jenž se trefil hned v povedené premiéře proti Slovensku. „Byl to hodně důležitý start, přikládali jsme tomu velkou váhu. První zápas nového cyklu a jediná příprava před kvalifikací,“ připomíná Sejk. „Byli jsme rádi, že jsme začali výhrou, a teď na to potřebujeme navázat na Islandu.“