Česko poznává Kabonga. Takových typů u nás moc nemáme, říká kouč Lvíčat

Stačilo mu necelých 20 minut na to, aby zjistil, jak chutná první gól v reprezentačním dresu. V sedmnáctce, devatenáctce i dvacítce Kabongo neskóroval a zkraje týdne prohodil: „Tak snad se dočkám v jednadvacítce.“

Vyšlo to – a trenér Jan Suchopárek může v originálním útočníkovi mít trumf pro kvalifikaci na EURO, která pro novou smečku Lvíčat začne už v úterý na Islandu. „Chris je sebevědomý a elastický typ, který dokáže klamat tělem. Má dobré převzetí míče a zvládá přejít přes dva, tři hráče. I proti Slovensku měl šancí na víc než jeden gól. Před ním se dokázal zbavit obránce, což v českém fotbale moc hráčů neumí. Pravda, po ztrátě míče to u něj není úplně optimální, ale dá se s tím pracovat,“ popsal Suchopárek.

„Je dobře, že jsme se mohli proti Slovensku sehrát a teď doufáme, že dobře načneme i kvalifikaci,“ líčí Kabongo, obdivovatel ikonického tandemu Cristiano Ronaldo & Lionel Messi. „Jako kluk jsem hltal jen Ronalda. Tolik let na špici, tolik trofejí! Messiho jsem začal uznávat až později. Jak dozrávám, uvědomuju si, jak moc těžké je udržet se v profesionálním sportu a zvlášť na úrovni Ronalda a Messiho. Jsou to stroje a blázni v nejlepším slova smyslu,“ vypráví s nadšením v hlase.

Ronaldo s Messim jsou známé firmy, zato Kabonga fotbalové Česko začíná objevovat až teď. Tady je krátký životopis: táta je z africké Demokratické republiky Kongo, maminka z Ruska a malý Christophe vyrůstal v Praze.

„Měl jsem fajn dětství plné fotbalu,“ vzpomíná sympaťák se střapatými vlasy. Meteor, Sparta, Slavia, znovu Sparta a v šestnácti letech odchod do belgického Lommelu, který spolupracuje se slavným Manchesterem City. Jde přesně v duchu kréda svého agenta Martina Kroba: život je fabrika na splněná přání. „S tím naprosto souhlasím,“ pokývá Kabongo hlavou.

Coby teenager v Belgii nejdřív zažil šok. „Poprvé sám v cizině a daleko od domova. Žil jsem v rodině a první půlrok byl hodně složitý. Zároveň jsem ale věděl, že to musím zvládnout, myšlenky na návrat domů jsem neměl,“ vzpomíná.

První start v reprezentační jednadvacítce a po 20 minutách na hřišti vstřelený gól. ⚽😱 Skvělý debut mezi „Lvíčaty“ ve čtvrtek zažil útočník Christophe Kabongo. 👏👏👏 Zájem o selfie se střelcem branky byl veliký. 🤩



Letos v zimě po příchodu na hostování do týmu FK Železiarne Podbrezová překvapil: „Doteď jsem o klubu neslyšel.“ Teď už patří k jeho hlavním tvářím. Zaujal hned na jaře, když nasázel pět gólů a pomohl do play off o Konferenční ligu. „V Podbrezové mě to baví, s klukama jsem si brzy sedl. Navíc první slovenská liga je kvalitnější než druhá belgická, kterou hraje Lommel,“ zdůrazní Kabongo.

Ve čtyřtisícovém městečku na východ od Banské Bystrice se rychle zabydlel: „Je to ideální prostředí pro to, aby se tam mladý hráč rozvíjel. Nejsou tam žádné rozptylovačky.“ Ví to i český kouč Roman Skuhravý, jenž v Podbrezové začal třetí sezonu. „Možná nejlepší trenér, kterého jsem měl. Je na mě náročný a umí přesně pojmenovat, na čem mám pracovat. Kdyby mě jen hladil po hlavě a říkal, že jsem bezchybný, moc by mi to nedalo,“ vykládá Kabongo.

V Podbrezové by měl hostovat do konce sezony. A pak? „Jednou bych chtěl hrát v top klubu. City, Bayern, Real, Barcelona…“ zasní se. „Kdekoliv, kam jdu, chci být nejlepší. Takhle to mám odjakživa.“