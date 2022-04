Australské dobrodružství. Cítíme se skoro jako v pralese, koalu jsem ještě nepotkaly, smějí se Češky

Bývalá fotbalistka Sparty Napoleová má sice drobnější zdravotní problém, přesto je jí jasné, že po druhém místě na turnaji v Saúdské Arábii a devátém v Jihoafrické republice budou očekávat fanoušci další skvělé výkony. Vždyť v probíhajícím ročníku si na LET vydělaly více peněz pouze tři hráčky, Češka se navíc posunula od začátku roku téměř o 450 míst v žebříčku nejlepších golfistek na světě

„Hřiště vypadá hezky, říká se, že je to taková australská Augusta. Tu opravdovou znám jen z televize a vyprávění, ale vypadá to tady fakt krásně," popisuje Napoleaová. „Nicméně hřiště je hodně pod vodou, takže máme autíčka, se kterými můžeme jezdit ale jen po cestách, takže to bude hodně nepříjemné, protože se hra protáhne," pokračuje.