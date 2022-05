Golfista Homa po třech letech zopakoval triumf na Wells Fargo Championship

Do závěrečného kola vstupoval Homa na druhém místě s mankem dvou ran na krajana Keegana Bradleyho. V neděli zahrál jednatřicetiletý golfista 68 ran, dvě pod par, zatímco Bradley měl skóre 72 a vedení neudržel. Nakonec se podělil o druhou příčku s dalším Američanem Cameronem Youngem a Angličanem Mattem Fitzpatrickem. Pátý skončil Rory McIlroy ze Severního Irska, který obhajoval titul.

Homa vyhrál na PGA Tour potřetí za rok a čtvrt. "Mám pocit, že se vracím do starých kolejí. Zase si začínám věřit a to je všechno, co si mohu přát," uvedl Homa, kterého za dva týdny čeká major PGA Championship.