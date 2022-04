Golfisté Cantlay a Shauffele vyhráli v rekordu turnaj dvojic v Avondale

Na rekord turnaje dosáhli pozdější vítězové i ve čtvrtečním úvodním kole, ve kterém si připsali 59 ran v takzvaném four ballu. Při něm každý golfista hraje svým míčkem a na jednotlivých jamkách se zapíše skóre lepšího z nich. A Cantlay s Shauffellem zaznamenali na úvod 11 birdie a k tomu eagle.

"Obzvlášť tam to vypadalo tak, že jak měl někdo z nás šanci patovat do birdie, chopil se jí," pochvaloval si Cantlay čtvrteční hru. Four ball se hrál i v sobotu, kdy turnajoví šampioni zahráli jen o ránu hůř. V pátek a v neděli byla na programu čtyřhra (foursome), při níž dvojice hraje s jedním míčkem a hráči se v úderech střídají.