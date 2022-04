Larrazábal vybojoval v Tarragoně první evropský titul na domácí půdě

"To byl den. Ale věděl jsem, že na to mám," řekl Larrazábal, jenž se vyšvihl na první místo v posledním kole, v kterém zahrál osm ran pod par. "První tři dny mi nešly putty, ale včera večer jsem říkal přítelkyni, že si musím vybrat správné oblečení na (vítězné) fotky. Dneska mi puttování vycházelo a to rozhodlo. Dát 62 v tom větru je fajn," uvedl.