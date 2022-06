Golfistka Melichová po senzačním triumfu přestoupila k profesionálkám

"Celé pondělí jsem vše vyřizovala, ani jsem neměla čas odpovídat na spousty zpráv, které mně chodily na mobil. S Českou golfovou federací a českou PGA jsem řešila vzdání se amatérského statusu a přechod k profíkům. Do půlnoci jsem musela oznámit svoje rozhodnutí, zda chci přijmout od LET kartu na zbytek této sezony a na celou příští. Bylo to všechno strašně rychlé, ale rozhodla jsem se správně. V Německu už budu startovat jako profesionálka," řekla pro iSport.cz.

Původně měla plány, že si zahraje amatérské mistrovství Evropy i světa a vrátí se na pár měsíců do USA. "Nebylo to jednoduché rozhodování. Jsem ale přesvědčená, že přestup k profesionálům byla jediná rozumná cesta. Vždyť na tenhle moment jsem trénovala celý život. Byla by hloupost to nevzít," dodala golfistka, jež změnu plánovala až v zimě.