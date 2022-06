Senzace! Amatérka Melichová vyhrála prestižní golfový turnaj v Berouně, Spilková druhá

Čtyřiadvacetiletá Melichová se postarala o největší úspěch českého ženského golfu od roku 2017, kdy Spilková ovládla turnaj elitního evropského okruhu v marockém Rabatu. "Je to neuvěřitelný šok, vůbec jsem to nečekala. Šla jsem do turnaje s tím, že bych ráda nejdřív prošla cutem a potom útočila na Top 15, Top 20, což je solidní pozice. Tohle rozbouralo všechna očekávání," řekla Melichová novinářům.

"Já jsem byla hodně nervózní, i když jsem měla náskok. Člověku to leze do hlavy a nervy jsou tam neuvěřitelné. Myslím, že bogey byly proto, že jsem byla vystresovaná. To poslední bogey (na 14. jamce) bylo spíš zachráněné, tam to bylo náročné. Ale popasovala jsem se s tím dobře," prohlásila Melichová.