Golfistka Melichová se na Scottish Open neztratila. Druhé kolo zahrála v paru

"Bohužel to neskončilo podle mých představ, ale musím být spokojená, protože chybělo málo a mohlo to dopadnout úplně jinak," hodnotí Melichová premiérové představení na elitní LPGA Tour.

Česká hráčka si totiž v obou dnech dokázala připravit příležitosti ke skórování. "Jenže jsem měla studený putter jako psí čumák. Prostě jsem neproměňovala příležitosti, které jsem si připravila. Golf jsem hrála hezký, akorát to tam prostě nepadalo," vysvětluje čtyřiadvacetiletá hráčka.

Melichová, která letos ovládla berounský turnaj v rámci Ladies European Tour (LET) ještě jako amatérka, si ve Skotsku poprvé v kariéře vyzkoušela turnaj v rámci LPGA tour a ještě s úplně cizím nosičem holí. "Bylo to zajímavá zkušenost, která mi do budoucna určitě dá hodně," myslí si.