Golfistka Spilková prošla na LPGA v Galloway jako třicátá do finále

Golfistka Klára Spilková se ve druhém kole turnaje LPGA v Galloway zlepšila o čtyři rány oproti pátečnímu úvodnímu hracímu dni a hladce prošla cutem do dnešního finále. S celkovým skóre -2 za 140 úderů se při letošní premiéře na elitním okruhu posunula z 72. místa na třicáté. Dělí se o ně se čtrnácti soupeřkami, od první desítky ji dělí tři údery. Na hřišti Bay Course v New Jersey hraje česká golfová jednička čtvrtým rokem v řadě, ale do finálového programu se tam probojovala poprvé.

Foto: Twitter Golfistka Klára Spilková na archivním snímku.Foto : Twitter

Článek Spilkové se v sobotu povedlo pětkrát zabodovat díky birdie, jedinou potíž jí způsobila jamka číslo devět, na které hrací den zakončila. Na pětiparu zahrála sedm ran a zapsala double bogey, kvůli němuž přišla o kontakt s první desítkou průběžného pořadí. V čele pořadí je Frida Kinhultová ze Švédska se skóre -9, o jedinou ránu za ní zaostává Američanka Lauren Coughlinová. Sedmadvacetiletá olympionička Spilková startovala na LPGA Tour tři roky, ale po loňské sezoně neobhájila hrací kartu a v prosinci neuspěla ani v kvalifikaci. Hraje proto nižší Epson Tour, v tříkolovém turnaji ShopRite ale doplnila elitní hráčky coby dřívější účastnice série.

