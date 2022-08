Golfistku Melichovou sráželo neproměňování šancí ke skórování

Cutem do finálového kola v sobotu prošla pouze Melichová. "Doufala jsem v trochu lepší výsledek, ale na druhou stranu jsem tentokrát hrála v paru, což není špatné. Ale říkala jsem si, že budu útočit ze zadních pozic, takže nemám co ztratit," prozradila Melichová taktiku, s níž šla do finále turnaje.