Hvězdná golfistka Jessica Kordová si vybrala do svého týmu Češku Meleckou

Na týmových turnajích jako je právě ten v Sotogrande si kapitánky vybírají do čtyřčlenných týmů jednu hráčku z okruhu, další z okruhu jim nalosuje počítač a čtvrtou hráčkou je poté jedna z amatérek.

"V úterý proběhl draft, během kterého si kapitánky vybíraly hráčky. Dočkala jsem se obrovského a milého překvapení. Ze začátku jsem byla malinko nervózní, ale po pár minutách konverzace jsem zjistila, že je Jessica moc milá a sympatická. Doufám, že si to společně užijeme a budeme úspěšné," říká Melecká.

Z týmového systému turnaje má radost Jana Melichová. "Mám pocit, že to tady má úplně jinou atmosféru. Golf je individuální sport, takže týmová soutěž je během sezony příjemná změna," usmála se Češka.

Vítězku letošního ročníku turnaje v Berouně, který patří do kalendáře Ladies European Tour, si do týmu vybrala Francouzka Pauline Bouchardová. "Jsem ráda, že si mě vybrala skvělá mladá hráčka, jakou je Pauline," říká Melichová a věří, že si turnaj užije stejně jako její krajanka Melecká. "Pro Terku bude spolupráce s Jessicou obrovský zážitek a zkušenost. Určitě si z toho odnese hodně do dalších turnajů," dodává.