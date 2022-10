Koepka uzavřel první sezonu seriálu LIV Golf výhrou na turnaji v Džiddě

Dvojnásobný vítěz US Open z let 2017 a 2018 a PGA Championship (2018, 2019) se v posledních letech trápil s opakovanými zraněními. "Dva roky jsem se moc nebavil. Byla to dlouhá cesta, dokonce jsem si říkal, jestli moje kariéra neskončila," neskrýval Koepka dojetí z výhry.