Kousková po třetím místě v Anglii vede žebříček LET Access

Golfistka Sára Kousková po dvou výhrách za sebou obsadila na dalším turnaji série LET Access dělené třetí místo a ujala se vedení v celoročním žebříčku Order of Merit. V anglickém Hertfordshire česká hráčka zahrála v tříkolové soutěži 217 úderů a o čtyři zaostala za vítěznou Švédkou My Leanderovou.

Foto: Šulová Kateřina, ČTK Sára Kousková na archivním snímku.Foto : Šulová Kateřina, ČTK

Článek Třiadvacetiletá Kousková už po předchozím triumfu ve Švýcarsku měla zajištěný postup z "druhé evropské ligy" mezi elitu na Ladies European Tour (LET). O víkendu přidala v devátém letošním startu na LETAS sedmé umístění v desítce a páté mezi nejlepšími třemi. V Anglii po prvním kole vedla, ve druhém se hůře vyrovnala s extrémními větrnými podmínkami a ve finále si polepšila z průběžné páté pozice. "S celkovým výsledkem jsem samozřejmě spokojená. Opět jsme bojovali o vítězství, ale tentokrát nám závěr finálového kola nevyšel podle představ," uvedla Kousková v tiskové zprávě. "Snažili jsme se hrát o výhru a na šestnáctce volili těžkou ránu, která bohužel o kousek skončila ve vodní překážce. Na sedmnáctce jsem pak šla po birdie a nedokázala pat zpátky vrátit," popsala česká golfistka. Z vedení v žebříčku má radost. "Sezona na LETAS vychází na jedničku. Doslova. Vedení v celoročním žebříčku beru jako odměnu pro celý náš tým a jeho tvrdou práci," konstatovala Kousková. LET Access Series v Hertfordshire v Anglii (par 72, dotace 65 000 eur) 1. Leanderová (Švéd.) 213 (72+73+68) 2. Jiménezová (Šp.) 216 (70+72+74) 3. Kousková (ČR) 217 (68+77+72) Taylorová (Angl.) 217 (69+77+71) Chauchepratová (Fr.) 217 (74+74+69)

