Na golfový turnaj Czech Masters dorazí anglická hvězda Donald

"Každý rok je naším cílem domluvit se na účasti s globální golfovou hvězdou a zároveň hráčem, který na D+D REAL Czech Masters nikdy nestartoval. Povedlo se nám to i letos. Znovu se mají diváci na Albatrossu na co těšit," uvedl majitel promotérské společnosti Relmost Petr Dědek.

"Bude to poprvé, co si zahraji v České republice a už se nemohu dočkat, až uvidím krásné město Prahu. Bude to jedna z posledních akcí, která se počítá pro Ryder Cup, tak jsem zvědavý, jak se hráči ukážou, aby se dostali do týmu," řekl Donald, který v letech 2011 a 2012 strávil na prvním místě světového žebříčku 45 týdnů.