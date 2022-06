PGA Tour suspendovala golfisty, kteří se rozhodli hrát konkurenční sérii

Trest se netýká turnajů kategorie major, protože ty PGA Tour neřídí. Příští týden na US Open proto absence hráčů nehrozí. Už ve středu to potvrdila Golfová asociace Spojených států (USGA) s vysvětlením, že by nebylo spravedlivé měnit dříve stanovené podmínky účasti, speciálně pro hráče, kteří mají start automaticky zajištěný.