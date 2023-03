PGA Tour zavede turnaje bez cutu po vzoru konkurenční LIV, ta se jí vysmála

PGA Tour plánuje pro příští sezonu odehrát novým systémem osm dosud nekonkretizovaných turnajů. Nebude se jednat o žádný ze čtyř majorů, Players Championship ani tři turnaje závěrečného play off FedExCupu. Na vybraných turnajích by mělo hrát 70-80 golfistů a všichni by měli absolvovat plný počet čtyř kol. Na příklad na únorovém Phoenix Open bylo 136 hráčů a 70 jich po druhém kole skončilo.