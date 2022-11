Podle "přeběhlíka" k LIV Golf Watsona dostávají hráči startovné i na PGA Tour

"Musím se tomu smát, protože už na PGA Tour jsem dostával za zavřeným dveřmi zaplaceno za účast na turnajích, na mnoha turnajích. A když Bubba Watson není ten nejlepší, znamená to, že ti nejlepší dostávali víc než já a častěji než já," prohlásil třiačtyřicetiletý Watson. "Byly to jisté peníze. I když jsem neprošel cutem, stejně jsem vydělal. Když jsem prošel cutem, vydělal jsem peníze navíc. Všichni to tak dělali, jen se o tom nemluvilo," dodal.