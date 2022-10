Příbuzní obětí z 11. září vyzvali Trumpa, aby nepodporoval novou golfovou sérii

"Toto je už druhý turnaj LIV, který se koná na hřištích Donalda Trumpa. To je bolestivé a opravdu nás to zklamalo," uvedl v úterním prohlášení pro tisk předseda sdružení Brett Eagleson, který v září 2001 přišel při útocích na Světové obchodní centrum v New Yorku o otce. Na Trumpově hřišti Bedminster v New Jersey se hrálo na konci července.