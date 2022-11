Série LIV Golf zavítá v příštím roce i do Mexika, Singapuru a Španělska

Mexiko, Singapur a Španělsko budou dalšími novými destinacemi, do kterých zavítá v příštím roce kontroverzní série LIV Golf. Oznámili to na svém webu pořadatelé. Známa jsou tak zatím čtyři dějiště ze čtrnácti, s kterými se v sezoně 2023 počítá. Už dříve byl do seriálu zařazen turnaj v Austrálii v Adelaide, který se uskuteční v druhé polovině dubna.

Foto: Photosport Ilustrační foto.Foto : Photosport

Článek V Mexiku se bude hrát v posledním únorovém týdnu na hřišti El Camaleon v Mayakobě, Singapur bude následovat týden po australském turnaji a pro akci v Andalusii byl vybrán termín na přelomu června a července. "LIV Golf je skutečně globální soutěž a tyto destinace dokumentují náš závazek uspořádat turnaje na nejvyšší úrovni," uvedla bývalá světová jednička Australan Greg Norman a šéf seriálu. Lukrativní série financovaná ze Saúdské Arábie přetáhla z dlouhodobě dominantního okruhu PGA řadu hvězd, které nalákaly vysoké finanční částky. Golf Kousková si na závěr sezony zahraje mezi hvězdami na Australian Open

