Kousková si na závěr sezony zahraje mezi hvězdami na Australian Open

Kousková je v Austrálii od konce minulého týdne, aby měla čas na aklimatizaci. "Zvolili jsme brzký příjezd i s ohledem na to, že si chceme před příští sezonou vyzkoušet dlouhé časové posuny, které nás mohou potkat na European Tour. Navíc se hraje na dvou hřištích, takže bylo potřeba si obě projít," uvedla Kousková v tiskové zprávě.

"Celá atmosféra je elektrizující. Tím, že je turnaj společný pro ženy a muže, dostává ještě větší rozměr. Přece jen se my, golfistky, nepotkáváme často na jednom greenu s Adamem Scottem nebo Cameronem Smithem," řekla třiadvacetiletá hráčka. "Bude to samozřejmě velký zážitek, nicméně zejména dobrý test toho, co mne, pevně věřím, v následujících letech čeká. A čím dříve si na atmosféru podobných turnajů zvyknu, tím lépe," konstatovala česká dvojka ve světovém žebříčku.