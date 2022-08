Slzy i stres před bitvou o miliony dolarů. Mladá Češka si zvyká na život mezi hvězdami

Melichová se na jeden z vrcholů sezony kvalifikovala díky vítězství na turnaji Ladies European Tour (LET) v Berouně. ""Dojmy z British Open jsou naprosto úžasné, je to ještě lepší než jsem si to představovala," září česká hráčka, která vyhrála zmíněný turnaj v Česku ještě jako amatérka.