Spieth po rozstřelu slavil v Hilton Head třináctý titul na PGA Tour

Spieth s Cantlayem měli po čtyřech kolech 13 ran pod par a ve vyrovnané soutěži nechali za sebou o jeden úder sedmičku nejbližších soupeřů. V play off poslali oba míček do bunkeru (písečné překážky), odkud si Spieth zvládl výborně přihrát a par mu zajistil vítězství spojené s prémií 1,4 milionu dolarů.

Úspěch v Hilton Head mu zlepšil náladu po Masters, kde poprvé neprošel cutem. Sám přitom neměl ze své hry pocit, že by mohl zvítězit. "Je to trochu překvapení. Na začátku týdne jsem měl potíže přizpůsobit se jiné rychlosti hřiště. Včera mi pak začala jamka připadat malá. Potřeboval jsem, aby se mi sešlo hodně věcí, abych mohl myslet na titul. Někdy máte pocit, že jste hráli dobře, ale ne dost na to, abyste vyhráli. Abych byl upřímný, tenhle pocit jsem měl," uvedl osmadvacetiletý vítěz tří majorů.