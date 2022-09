Spilková byla potřetí na Epson Tour v desítce, v Pendletonu skončila šestá

"Super jízda! Měla jsem šance dát ještě víc birdie na posledních jamkách, ale jinak to bylo skvěle vyrovnané kolo a další birdie tam spadnou příště," komentovala Spilková na svém webu povedené finále turnaje, po němž měla konečné skóre -12.

Ze Spojených států se nyní přesune do Evropy a do konce září tu absolvuje turnaje Ladies European Tour (LET) ve Francii a Irsku.