Turnaj Challenge Tour na Kaskádě vyhrál Dán Simonsen

KOMENTÁŘ: Hokej si přiznal, že je nemocen. Ale bude teď ochoten brát Hadamczikovy léky?

Český hokej si zvolil změnu. A to rovnou změnu radikální, zásadní, protože postava Aloise Hadamczika, kterého si v sobotu vybral za svého vůdce, je symbolem vzdoru k dosavadní svazové politice i současnému establishmentu. Byl a je vnímám jako ten, který teď na Harfě (pražském sídle svazu) hrábne do strun a prohnilé bafuňářské Království (optikou části laické i odborné veřejnosti) důkladně vyčistí. On by tedy tuze rád, leč...