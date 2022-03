V Berouně by se na turnaji LET mohly potkat Spilková, Napoleaová a Kousková

K souboji elitních českých golfistek by mohlo dojít na letošním turnaji Tipsport Czech Ladies Open, který je součástí nejvyšší dámské evropské série Ladies European Tour (LET). V Berouně se turnaj s dotací 200 tisíc eur uskuteční 24. až 26. června a podle pořadatelů by mezi domácími hráčkami mohly být Klára Spilková, Kristýna Napoleaová i Sára Kousková.

Foto: twitter:@spilkovaklara, Twitter Česká golfistka Klára Spilková. Archivní fotoFoto : twitter:@spilkovaklara, Twitter

Článek Dlouholetá česká jednička Spilková letos hraje druhou americkou sérii Epson Tour, Napoleaová minulý týden zazářila druhým místem na LET v Saúdské Arábii. Přední amatérka světa Kousková hraje americké univerzitní soutěže, ale v Berouně by už se měla představit jako profesionálka. Mezi očekávanou desítkou domácích hráček by měly dostat šanci si zahrát rovněž profesionálky Tereza Melecká, Šideri Váňová a Tereza Koželuhová. Mezi aktuálně přihlášenými už jsou vítězka dvou turnajů LET Slovinka Pia Babniková a šampionka Czech Ladies Open z roku 2019 Carly Boothová ze Skotska. Přijet by měla i Švédka Johanna Gustavssonová, která se dělila o druhé místo s Napoleaovou v Saúdské Arábii. Loni turnaj vyhrála Thajka Atthaja Tchitikulová, která se nakonec stala i celkovou královnou evropské sezony. Kousková byla jako nejlepší z Češek sedmnáctá. Golf Spolužačka kanonýra Schicka válí. Se Spartou má šest titulů, teď to hvězdám ukázala s holí

Reklama