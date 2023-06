Vyhrát turnaj v Berouně by pro mě byl splněný sen, řekla Davidson Spilková

"Mám vše pro to, abych vyhrála. Teď je to o tom, jestli v to budu věřit a poskládá se to i na hřišti. Udělám pro to vše. Bylo by to jedno z mých splněných přání. Je ale lepší si dávat vždy menší cíle než ty velké, protože pak se člověk dostane pod tlak a to není potřeba," uvedla Davidson Spilková, která je favoritkou i podle sázkových kanceláří. "Jsem ráda, že jsem v této pozici. Přesně pro tohle hraju a trénuju. Beru to jako výzvu," doplnila.