Woods varoval golfisty z lukrativní série LIV, že mohou přijít o major turnaje

Woods promluvil na tiskové konferenci v St. Andrews, kde se chystá na British Open. "Kdo ví, co se v nejbližší budoucnosti stane s body do světového žebříčku, s kritérii pro účast na majorech? Někteří tito hráči možná nikdy nedostanou příležitost zahrát si na turnajích kategorie major. Možná nikdy nebudou mít zkušenost odsud, nikdy se neprojdou fairwayemi v Augustě," řekl majitel patnácti major titulů.

Nelíbí se mu ani koncept seriálu financovaného Saúdskou Arábií. Hráči mají zaručený základní výdělek bez ohledu na výsledek. Například Phil Mickelson údajně dostal 200 milionů dolarů (téměř pět milionů korun) za to, že se novému seriálu upsal. "Dostanou spoustu peněz dopředu, hrají pár turnajů a jen na 54 jamek. Vyřvává jim do toho hudba a celá atmosféra je jiná," řekl. Hru na tři místo tradičních čtyř kol považuje za vhodnou pro veteránskou tour.

Souhlasil s pořadateli British Open, kteří nepozvali výkonného ředitele seriálu LIV Grega Normana na oslavy 150. výročí založení turnaje. "Greg udělal nějaké věci, o kterých si myslím, že nejsou v nejlepším zájmu našeho sportu, a my se vracíme na pravděpodobně nejvíce historické a tradiční místo naší hry. Takže si myslím, že je to správné. Vím, že se Greg o něco podobného pokoušel v devadesátých letech. Tehdy to nefungovalo, tak s tím zkouší uspět teď. Pořád nevidím, jak je to v nejlepším zájmu této hry," řekl na adresu bývalého úspěšného australského golfisty.