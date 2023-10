Zemřela golfová legenda Rawlsová, vítězka osmi majorů

„Takových kariér, které by se daly srovnávat s tou Betsyinou, moc není,“ uvedl generální ředitel americké golfové asociace a bývalý šéf LPGA Tour Mike Whan. „Byla to legenda, která by byla úspěšná ve všem, co by dělala. Takže máme štěstí, že propadla golfu,“ řekl.