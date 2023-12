Házenkářky potřebují zázrak. První překážkou na trnité cestě do čtvrtfinále je Španělsko

Splnit tuhle misi by se skoro rovnalo zázraku. České házenkářky stále živí naději na postup do čtvrtfinále mistrovství světa, k tomu však potřebují porazit dnes od 18:00 hodin Španělsko a posléze v neděli i Brazílii. „Budeme outsideři, ale zabojujeme. Můžeme je zdolat. Dáme do toho všechno,“ zavelel norský kouč národního týmu Bent Dahl.

Foto: David Švarc/Česká házená České házenkářky Veronika Malá (vlevo) a Charlotte Cholevová.

Článek Španělky na turnaji zatím nezaváhaly. Zdvižený prst jim ale ukázala Argentina, kterou Češky v základní skupině porazily o devět branek, ovšem házenkářky z Pyrenejského ostrova ještě v poločase prohrávaly a musely skóre otáčet. České reprezentantky mají na kontě tři výhry, padly akorát s Nizozemskem. „Tahle facka nám může pomoct. Teď to bude úplně jiná házená,“ poznamenal asistent trenéra Daniel Čurda. „Španělsko nemá hru založenou na střelbě z dálky, ale umí skvěle přepnout z obrany do útoku. Velmi rychlá házená se smrtícími brejky. Budeme muset běhat nahoru dolu celých 60 minut,“ upozornil 47letý kouč. Házená Velká dřina, ale české házenkářky potvrdily roli favoritek Zatímco Češky mají díky Jeřábkové, Malé a Cholevové hned trojí zastoupení v elitní desítce kanonýrek, jejich dnešní soupeř má sílu rozloženou mezi výrazně větší množství hráček včetně lavičky. Jejich nelepší střelkyní je s „pouhými“ 15 góly spojka Mireya Gonzálezová. „Je nutná kompaktní a precizní defenziva. Musíme se zajišťovat a nepouštět je k proskokům,“ uvědomoval si Čurda. Foto: David Švarc/Česká házená Asistent trenéra české házenkářské reprezentace Daniel Čurda Bývalý reprezentant a dlouholetý trenér či sportovní manažer pražské Dukly zabředl do ženské složky teprve před touto sezonou, kdy převzal mistryně ze Slavie. A 47letý expert v říjnu doplnil i norský trenérský tým u české reprezentace. „Tým mě přijal rychle a úžasně,“ pochvaloval si. Teď prožívá svou premiéru na velké akci v pozici asistenta kouče. „Je to boží. Nemůžu to popsat jinak. Touhle rolí se bavím a úplně mě pohltila,“ líčil Čurda nadšeně. Tlak vrcholného šampionátu ho nesvazuje, na tréninku i během zápasu si umí říct své. „Jsem trochu blázen, tenhle tlak zbožňuju,“ culil se. Během nabitého programu mistrovství se stejně jako házenkářky moc nezastaví ani on. „Jako trenér ani nevím, co je za den. Je to neustálý koloběh a nekončící práce,“ vysvětloval Čurda. Házená Malá neslezla z palubovky a utavila Ukrajinky. Už se těším na večeři a do postele, přiznala