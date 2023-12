Malá neslezla z palubovky a utavila Ukrajinky. Už se těším na večeři a do postele, přiznala

Hromada technických chyb, zápas nahoru a dolů, přesto Veronika Malá vždycky byla tam, kde měla být. Skvěle pracovala v obraně, kde vybojovala několik míčů, a výborně si nabíhala do brejků, které hravě a bezchybně proměňovala. „Snažím se co nejvíc chodit dopředu. A holky mě dobře nacházely,“ libovalo si zkušené levé křídlo německého Bietigheimu.

Z rychlých útoků i z křídla předvedla několik technický fines. Jak je jejím zvykem. Nádherná zakončení zápěstím s rotací okoukává i z mužské házené. V ženském provedení asi nejde najít hráčku, která by je uměla lépe než Malá. „Ale v zápase je úplně neplánuju. Nejlepší je, když to přijde do hlavy hned těsně před střelou,“ vysvětlovala svůj myšlenkový pochod.