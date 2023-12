Klíč k postupu? Klidně i přes prohru, ale výhra stačit nemusí. Mám v tom guláš, culí se Zachová

Jenže ani v případě vítězství nebudou ještě české hráčky vědět, zdali jim to bude na čtvrtfinále stačit. Potřebují počkat na výsledek následného utkání dosud neporaženého Nizozemska se Španělskem, které by nesmělo vyhrát o čtyři a více branek. Pokud by Španělsko zvítězilo o tři, bude záležet, jestli v utkání nastřílí více než 28 gólů. Za takové konstelace by svěřenkyně norského kouče Benta Dahla také ostrouhaly.